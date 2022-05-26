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США назвали видачу паспортів українцям в окупації замаскованим кроком Росії

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Вашингтон, Четвер 26 травня 2022 08:04
США назвали видачу паспортів українцям в окупації замаскованим кроком Росії Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Спрощення процедури видачі паспортів РФ на окупованих територіях є замаскованим кроком. Москва хоче нав'язати свою волю народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що США рішуче відкидають всі спроби Москви підпорядкувати собі жителів окупованих українських територій.

"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців у так звані фільтраційні табори. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях. Це лише слабко замаскований крок, який є частиною спроб Росії підкорити народ України", - заявив Прайс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. Зараз території цих регіонів тимчасово окуповані ворожими військами.

У МЗС заявили, що спрощення видачі російських паспортів дозволить примушувати жителів Херсонської та Запорізької областей до зміни громадянства.

Також ми писали, що російські окупанти здійснюють незаконну видачу паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей за прискореною процедурою.

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Державний департамент США
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