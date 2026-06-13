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США назвали условия, при которых заберут замороженные деньги со счетов Ирана

00:31 13.06.2026 Сб
2 мин
Какой суммы может лишиться Тегеран, если Белый дом выполнит свою угрозу?
aimg Филипп Бойко
США назвали условия, при которых заберут замороженные деньги со счетов Ирана Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
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США готовы использовать замороженные иранские активы для компенсации ущерба своим союзникам в регионе Персидского залива. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, предупредив Тегеран о неизбежной финансовой расплате за агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бессент выложил позицию администрации в соцсети X, где дал понять, что средства иранцев больше не неприкосновенны.

"Любые сборы, уплаченные Администрации Персидского залива, будут компенсированы средствами, снятыми с их счетов", - заявил чиновник.

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Таким образом экономика Ирана оказалась под новым давлением. Бессент подчеркнул, что агрессия только ухудшит финансовое состояние страны.

"Каждая атака, которую осуществляет Иран, будет только углублять экономические и финансовые последствия, с которыми он столкнется", - добавил министр.

О каких замороженных активах идет речь

Речь идет о примерно 24 миллиардах долларов. Эти деньги сейчас заблокированы. Тегеран требует их немедленного возвращения.

Требования Ирана на переговорах с Трампом включают:
возвращение всех замороженных активов;
выплату компенсаций за последствия войны;
прекращение финансового давления.

Однако США имеют другой взгляд на эти средства. Вместо возврата денег Тегерану, их могут отдать пострадавшим странам.

США назвали условия, при которых заберут замороженные деньги со счетов ИранаМинистр финансов США угрожает забрать замороженные деньги Ирана (Инфографика РБК-Украина)

Реакция Тегерана

Иранское руководство уже отреагировало на угрозы Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что США не имеют права распоряжаться этими деньгами.

"Активы Ирана не являются ни военными трофеями Вашингтона, ни фондом для оплаты труда его союзников", - отметил Гарибабади.

Что происходит между США и Ираном

После того как Тегеран сбил дроном американский вертолет, президент США Дональд Трамп пообещал ударить по Ирану в ответ. Но через несколько часов отложил решение, объяснив причину.

Напомним, на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон сейчас в таком положении, которое позволяет заключить соглашение, выгодное США как в экономическом плане, так и в долгосрочном.

По мнению чиновника, документ может быть подписан либо уже на следующей неделе, либо через несколько месяцев. Но он подчеркнул, что это точно должно произойти до промежуточных выборов в США.

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