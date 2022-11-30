Зброя та енергетика. Кулеба та Блінкен скоординували кроки для посилення допомоги Україні

"...Ми підтримуватимемо українські зусилля щодо боротьби з російською агресією, щоб захистити свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність", - сказав він.

Блінкен додав, що ця підтримка буде сильною і рішучою, він чув це "від усіх, хто сидить за столом".

"Вчора також у нас була можливість, разом із країнами G7 та іншими, поговорити про потреби, які має Україна в плані її енергетичної інфраструктури. Тому що президенту Путіну не вдається перемогти Україну військовим шляхом, тому він веде війну проти цивільного. населення, намагаючись зруйнувати її енергетичну інфраструктуру, щоб вимкнути світло, тепло, воду", - заявив держсекретар.

Він підкреслив, що багато країн мають рішучість допомогти Україні у захисті її енергетичної інфраструктури та відновленні зруйнованих енергооб'єктів.

Реакція Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Бухаресті подякував США за лідерство з найбільш актуальних питань: постачання зброї та забезпечення енергетичних потреб України.

"Вчора ми чули низку нових обіцянок від членів НАТО щодо надання Україні оборонної зброї та енергетичного обладнання. Держсекретар Блінкен правильно наголосив на потребі для всіх працювати найбільш скоординованим чином, тому що у нас дійсно немає часу, і щодня має значення, як на лінії фронту, так і для домогосподарств по всій Україні. Тому що, коли у вас немає ні електрики, ні водопостачання, ви буквально стаєте частиною фронту і вам потрібна негайна підтримка", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що йому було приємно чути вчора від усіх учасників зустрічі, що підтримка з боку НАТО триватиме так довго, як це буде потрібно.

"Народ України буде найбільше радий тому, якщо ця підтримка буде чинити так швидко, як це потрібно і так довго, як це буде потрібно. Час має значення", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що необхідно залучати більше країн світу до підтримки України, зокрема країни "Глобального Півдня".