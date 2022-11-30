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США надішлють першу допомогу Україні для відновлення енергосистеми протягом тижня

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Вашингтон, Середа 30 листопада 2022 03:27
США надішлють першу допомогу Україні для відновлення енергосистеми протягом тижня Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки у Білому домі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати планують найближчими днями надати Україні першу партію допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі в ефірі NBC.

Про яку саме допомогу в цьому випадку йдеться, поки що офіційно не повідомляється.

"Ми вважаємо, що можемо почати надавати деякі матеріали, першу партію протягом тижня", - розповів він.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять 53 млн доларів на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення енергосистеми України після російських атак.

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