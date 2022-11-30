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РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили

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Київ, Середа 30 листопада 2022 00:17
РФ може збільшити удари по енергетичній інфраструктурі, - Повітряні сили Фото: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат (рміяInform)
Автор: Артур Родивилов

Війська Росії хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він не відкидає, що російські війська провели ротацію.

На це вказує поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі "Енгельс", розташованому в Саратовській області.

За його словами, ракет у російській армії залишилося не так багато: переважно це "Калібри", Х-101, Х-555 та наземні "Іскандери". Їхні основні цілі - українська критична інфраструктура.

Нагадаємо, вчора, 29 листопада, в Україні неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги одночасно низці областей. Також була масштабна загроза по всіх регіонах. Втім, згодом давали відбій.

Зазначимо, що цього тижня влада закликала українців особливо не ігнорувати тривоги, оскільки є загроза завдання Росією нового масованого ракетного удару.

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