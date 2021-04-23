Пентагон назвал климатический кризис угрозой для нацбезопасности США

Климатический кризис - это глубоко дестабилизирующая сила для нашего мира, заявили в Пентагоне.

"По мере таяния Арктики усиливается конкуренция за ресурсы и влияние в регионе. Ближе к экватору повышение температуры, частые и интенсивные экстремальные погодные явления в Африке и Центральной Америке угрожают миллионам людей засухой, голодом и переселением", - добавил он.

По его словам, за последние несколько лет Пентагон сталкивался с последствиями изменения климата для военных объектов.

Среди них был ураган "Майкл" 2018 года, который "нанес миллиарды долларов ущерба военно-воздушной базе Тиндалл во Флориде", и сильное наводнение реки Миссури в 2019 году, повредившее военно-воздушную базу Оффатт (штат Небраска).

"Лесные пожары в Калифорнии угрожают другим военным объектам, вынуждая их к повторной эвакуации. Тайфуны на Гуаме чаще всего случались с июня по декабрь, но в феврале 2019 года тайфун Вутип вынудил нас приостановить учения с нашими австралийскими и японскими союзниками", - добавил Остин.