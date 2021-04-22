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Цена бездействия растет: Байден обещает возглавить борьбу с изменением климата

Новина українською → Вашингтон, Четверг 22 апреля 2021 15:58
Цена бездействия растет: Байден обещает возглавить борьбу с изменением климата Фото: президент США Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты возглавят мировую борьбу с изменением климата. По его словам, цена бездействия продолжает расти.

Об этом он заявил на климатическом саммите, передает CNN.

В частности, Байден перечислил действия, которые предпримет, чтобы восстановить лидерство США в глобальных усилиях по преодолению климатического кризиса.

"Признаки очевидны, наука неоспорима, что цена бездействия продолжает расти. Соединенные Штаты не ждут. Мы полны решимости принимать меры не только нашим федеральным правительством, но и нашими городами и штатами по всей стране, малыми предприятиями, крупными корпорациями, американскими рабочими во всех сферах", - заявил Байден.

Он также уделил внимание созданию рабочих мест при решении проблемы климатического кризиса. По его мнению, есть возможность создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест для среднего класса.

"Когда я говорю о климате, я думаю о рабочих местах. В рамках наших мер по борьбе с изменением климата кроется необычайное создание рабочих мест и экономические возможности", - подчеркнул Байден, призывая к инвестициям в инфраструктуру.

Напомним, ранее Байден заявил о планах США до 2050 года прекратить вредные выбросы в атмосферу.

В то же время Китай из-за климатического кризиса намерен сокращать потребление угля с 2026 года.

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