Цена бездействия растет: Байден обещает возглавить борьбу с изменением климата
Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты возглавят мировую борьбу с изменением климата. По его словам, цена бездействия продолжает расти.
Об этом он заявил на климатическом саммите, передает CNN.
В частности, Байден перечислил действия, которые предпримет, чтобы восстановить лидерство США в глобальных усилиях по преодолению климатического кризиса.
"Признаки очевидны, наука неоспорима, что цена бездействия продолжает расти. Соединенные Штаты не ждут. Мы полны решимости принимать меры не только нашим федеральным правительством, но и нашими городами и штатами по всей стране, малыми предприятиями, крупными корпорациями, американскими рабочими во всех сферах", - заявил Байден.
Он также уделил внимание созданию рабочих мест при решении проблемы климатического кризиса. По его мнению, есть возможность создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест для среднего класса.
"Когда я говорю о климате, я думаю о рабочих местах. В рамках наших мер по борьбе с изменением климата кроется необычайное создание рабочих мест и экономические возможности", - подчеркнул Байден, призывая к инвестициям в инфраструктуру.
Напомним, ранее Байден заявил о планах США до 2050 года прекратить вредные выбросы в атмосферу.
В то же время Китай из-за климатического кризиса намерен сокращать потребление угля с 2026 года.