Цена бездействия растет: Байден обещает возглавить борьбу с изменением климата

Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты возглавят мировую борьбу с изменением климата . По его словам, цена бездействия продолжает расти.

Об этом он заявил на климатическом саммите, передает CNN .

В частности, Байден перечислил действия, которые предпримет, чтобы восстановить лидерство США в глобальных усилиях по преодолению климатического кризиса.

"Признаки очевидны, наука неоспорима, что цена бездействия продолжает расти. Соединенные Штаты не ждут. Мы полны решимости принимать меры не только нашим федеральным правительством, но и нашими городами и штатами по всей стране, малыми предприятиями, крупными корпорациями, американскими рабочими во всех сферах", - заявил Байден.

Он также уделил внимание созданию рабочих мест при решении проблемы климатического кризиса. По его мнению, есть возможность создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест для среднего класса.

"Когда я говорю о климате, я думаю о рабочих местах. В рамках наших мер по борьбе с изменением климата кроется необычайное создание рабочих мест и экономические возможности", - подчеркнул Байден, призывая к инвестициям в инфраструктуру.