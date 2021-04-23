Пентагон назвав кліматичну кризу загрозою для нацбезпеки США

Кліматична криза - це глибоко дестабілізуюча сила для нашого світу, заявили в Пентагоні.

"У міру танення Арктики посилюється конкуренція за ресурси та вплив в регіоні. Ближче до екватора підвищення температури, часті та інтенсивні екстремальні погодні явища в Африці та Центральній Америці загрожують мільйонам людей посухою, голодом і переселенням", - додав він.

За його словами, за останні кілька років Пентагон стикався з наслідками зміни клімату для військових об'єктів.

Серед них був ураган "Майкл" 2018 року, який "завдав мільярди доларів збитку військово-повітряній базі Тіндалл у Флориді", і сильна повінь річки Міссурі у 2019 році, що пошкодила Військово-повітряну базу Оффатт (штат Небраска).

"Лісові пожежі в Каліфорнії загрожують іншим військовим об'єктам, змушуючи їх до повторної евакуації. Тайфуни на Гуамі найчастіше траплялися з червня по грудень, але в лютому 2019 року тайфун Вутіп змусив нас призупинити навчання з нашими австралійськими і японськими союзниками", - додав Остін.