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Китай из-за климатического кризиса планирует сокращать потребление угля с 2026 года

Новина українською → Пекин, Четверг 22 апреля 2021 15:46
Китай из-за климатического кризиса планирует сокращать потребление угля с 2026 года Фото: президент Китая Си Цзиньпин (flickr.com/ennler)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата. Китай достигнет углеродной нейтральности.

Об этом он заявил на климатическом саммите, сообщает CNN.

Он заявил, что его страна достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран.

"Китай будет жестко контролировать потребление угля в 2021-2025 годах и начнет сокращать его с 2026 года" - заявил Си Цзиньпин.

Также президент США Джо Байден призвал страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. В частности, Америка намерена к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.

Напомним, в 2020 году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла. В ООН заявили, что мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом столетии.

Кроме того, в декабре 2020 года генеральный секретарь ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире.

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