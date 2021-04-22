США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, - Байден
США призывают другие страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. Америка планирует к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.
Об этом президент США Джо Байден заявил на климатическом саммите, сообщает CNN.
Он также заявил, что цена бездействия мира в климатическом кризисе нарастает, решительные меры позволят обеспечить в том числе экономический рост.
"США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения климата в одиночку", - заявил Байден.
Ранее страны ЕС приняли новый климатический закон, согласно которому к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу по крайней мере на 55%, по сравнению с уровнем конца 20 века.
Ранее сообщалось, что в ООН призвали мировое сообщество отказаться от использования угля. Это нужно для того, чтоб не допустить глобального изменения климата.
Напомним, в ООН заявили, что мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом веке.
Отметим, в 2020 году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла.