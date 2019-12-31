ru
ua

США назвали договор по транзиту газа значительным достижением Украины

Новости » Политика   

США приветствуют подписание договоров о транзите российского газа

США приветствуют подписание договоров о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает пресс-служба посольство США у себя на странице в Facebook.

США также высоко оценивают усилия Украины, приложенные для подписания контрактов и получения от Газпрома 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 млрд долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - говорится в заявлении посольства США в Украине, распространенном 31 декабря.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что газовые контракты положительно повлияют на энергетические рынки и станут значительным фактором снижения цены газа.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.

Четверть украинцев поддерживают перенос Рождества на 25 декабря Осенний призыв: в ВСУ будут служить 9 тыс. человек
Читать все новости