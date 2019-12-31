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США назвали договір щодо транзиту газу значним досягненням України

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США вітають підписання договорів про транзит російського газу

США вітають підписання договорів про транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему. Про це повідомляє прес-служба посольства США у себе на сторінці у Facebook.

США також високо оцінюють зусилля, докладені для підписання контрактів та отримання від Газпрому 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Вітаємо Україну з укладенням контракту з Росією щодо транзиту газу і отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмського арбітражу. Це значні досягнення", - йдеться в заяві посольства США в Україні, поширеній 31 грудня.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі заявив, що газові контракти позитивно вплинуть на енергетичні ринки і стануть значним фактором зниження ціни газу.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

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