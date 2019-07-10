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В США назначили временного главу Пентагона

Новости » Политика    10.07.2019 - 04:51
В США назначили временного главу Пентагона
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Спенсер возглавит Пентагон на время утверджения кандидатуры Марка Эспера

Министр ВМС США Ричард Спенсер временно станет главой Пентагона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Times.

Отмечается, что Спенсер будет на посту  на время рассмотрения кандидатуры нынешнего исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера в сенате.

Издание отмечает, что согласно законодательству, пока кандидатура претендента на пост главы Пентагона рассматривается в сенате, этот человек не может возглавлять ведомство.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть на пост главы Пентагона Марка Эспера, который должен сменить министра сухопутных войск США 24 июня.Трамп объяснил отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана тем, что он "хочет больше приделять время семье"

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на должность министра обороны Соединенных Штатов Америки. 

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