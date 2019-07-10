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У США призначили тимчасового главу Пентагону

Новини » Політика    10.07.2019 - 04:51
У США призначили тимчасового главу Пентагону
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Спенсер очолить Пентагон на час затвердження кандидатури Марка Еспера

Міністр ВМС США Річард Спенсер тимчасово стане главою Пентагону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Times.

Наголошується, що Спенсер буде на посаді на час розгляду кандидатури нинішнього виконуючого обов'язки міністра оборони Марка Еспера в сенаті.

Видання зазначає, що згідно із законодавством, поки кандидатура претендента на пост глави Пентагону розглядається в сенаті, ця людина не може очолювати відомство.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір висунути на пост глави Пентагону Марка Еспера, який повинен змінити міністра сухопутних військ США 24 червня.Трамп пояснив відставку виконуючого обов'язки глави Пентагону Патріка Шанахана тим, що він "хоче більше приділяти час сім'ї"

Раніше виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Shanahan відмовився висувати свою кандидатуру на посаду міністра оборони Сполучених Штатів Америки.

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