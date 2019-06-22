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Трамп предложил кандидата на пост главы Пентагона

Новости » Политика    22.06.2019 - 08:50
Трамп предложил кандидата на пост главы Пентагона
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп предложил назначить Марка Эспера

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть на пост главы Пентагона Марка Эспера, который должен сменить министра сухопутных войск США уже 24 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что Трамп объяснил отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана тем, что он "хочет больше приделять время семье". Вместе с тем президент США объявлял о намерении выдвинут Шанахана в качестве постоянного главы оборонного ведомства еще в начале мае 2019 года, однако процедура не была инициирована в Сенате. В свою очередь кандидатура Марка Эспера на пост главы Пентагона также должна быть одобрена американским Сенатом.

Данная смена главы Пентагона может стать уже второй за полгода. Шанахан исполнял обязанности министра обороны США с 1 января 2019года,где сменил Джеймса Мэттиса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп продлил санкции против КНДР еще на год. Санкции продлили в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, являют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

 

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Новости Украины ПентагонДональд Трамп
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