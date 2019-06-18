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Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона

Новости » Политика    18.06.2019 - 21:28
Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона
Фото: Дональд Трамп и Патрик Шанахан (twitter.com/Great9ija)

Новым главой Пентагона станет Марк Эспер

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на должность министра обороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента США Дональда Трампа в Twitter.

Как заявил Трам, из-за отказа Шанахана возглавить оборонное ведомство он назначит нового исполняющего обязанности главы Министерства обороны. Новым и. о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер.

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил отличную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу министра армии Эспера новым и. о. министра обороны", - написал Трамп.

Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона

Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует назначить министром обороны Соединенных Штатов Патрика Шанахана. Шанахан был под следствием генерального инспектора Пентагона за то, что якобы требовал преференциального обращения с Boeing Co в Пентагоне, но с него были сняты обвинения.

Кроме того, в январе газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа тогда рассматривала другую кандидатуру - экс-сенатора от штата Вирджиния Джима Вебба. При президенте Рейгане он был первым помощником министра обороны.

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