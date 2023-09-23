США назначили наглядача за виділеними коштами Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального інспектора Пентагону .

Сторч розпочне роботу вже 18 жовтня. Він співпрацюватиме з Державним департаментом США та наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), аби контролювати близько 113 млрд доларів допомоги, які Штати направили Україні з початку повномасштабного вторгнення російських терористів.

Минулого тижня Сторч створив нову команду в Україні для кращого моніторингу безпекової допомоги США. Один із високопоставлених представників США вже розпочав роботу в Україні наприкінці серпня. Зокрема до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу.

Як пише Deutsche Welle, наразі на Конгресі США знаходиться запит Білого дому про виділення нашій країні ще 24 млрд доларів. Республіканці, зі свого боку, закликають адміністрацію голови Білого дому Джо Байдена посилити онтроль за використанням наданої допомоги - "для запобігання корупції".

Допомога Україні

Минулого місяця Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками.

Запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.