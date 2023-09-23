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США назначили надзирателя за выделенными средствами Украине

Суббота 23 сентября 2023 16:10
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США назначили надзирателя за выделенными средствами Украине Фото: Роберт Сторч, генеральный инспектор министерства обороны (twitter.com/NSAGov)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные штаты Америки назначили генерального инспектора министерства обороны Роберта Сторча надзирателем за выделенными Украине средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального инспектора Пентагона .

Сторч начнет работу уже 18 октября. Он будет сотрудничать с Государственным департаментом США и надзорными органами Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы контролировать около 113 млрд долларов помощи, которые Штаты направили Украине с начала полномасштабного вторжения российских террористов.

На прошлой неделе Сторч создал новую команду в Украине для лучшего мониторинга безопасности помощи США. Один из высокопоставленных представителей США уже начал работу в Украине в конце августа. В частности, до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала.

Как пишет Deutsche Welle, сейчас на Конгрессе США находится запрос Белого дома о выделении нашей стране еще 24 млрд долларов. Республиканцы, со своей стороны, призывают администрацию главы Белого дома Джо Байдена усилить онтроль за использованием предоставленной помощи - "для предотвращения коррупции".

Помощь Украине

В прошлом месяце Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд. долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками.

Запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.

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