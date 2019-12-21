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В США нашли еще одну сложность для строительства "Северного потока-2"

Новости » Общество     21.12.2019 - 22:36
В США нашли еще одну сложность для строительства "Северного потока-2"
Фото: nord-stream2 (www.nord-stream2.com)

Судно, которое могло бы доделать работу по укладке труб на дне моря, не сможет находиться в Дании

Судно, которое могло бы доделать работу по укладке труб на дне моря, не сможет находиться в территориальных водах Дании. Один из подрядчиков российского газопровода "Северный поток-2" сообщил о заморозке работ из-за утверждения санкций США, передает S&P.

Сообщается, что в случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода, России придется искать альтернативные корабли.

По данным агентства, проблема заключается в том, что не все они смогут работать в датских территориальных водах.

Ранее СМИ сообщали, что в качестве альтернативы судам Allseas рассматривалась трубоукладочная баржа Fortuna, которая в июле вошла в список судов, допущенных к участию в строительстве морской части газопровода.

В S&P Global Platts указывают, что оставшиеся работы на большой глубине необходимо провести в территориальных водах Дании. В соответствии же с законодательством этой страны Fortuna работать там не имеет права, потому что у нее нет системы динамического позиционирования.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

После введения санкций трубоукладальник российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ.

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