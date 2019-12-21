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У США знайшли ще одну складність для будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 22:36
У США знайшли ще одну складність для будівництва "Північного потоку-2"
Фото: nord-stream2 (www.nord-stream2.com)

Судно, яке могло б доробити роботу з укладання труб на дні моря, не зможе перебувати в Данії

Судно, яке могло б доробити роботу з укладання труб на дні моря, не зможе перебувати в територіальних водах Данії. Один з підрядників російського газопроводу "Північний потік-2" повідомив про заморожування робіт за затвердження санкцій США, передає S&P.

Повідомляється, що в разі остаточного рішення швейцарської Allseas не брати участь в прокладці труб на дні Балтійського моря в рамках будівництва газопроводу, Росії доведеться шукати альтернативні кораблі.

За даними агентства, проблема полягає в тому, що не всі вони зможуть працювати в датських територіальних водах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в якості альтернативи судам Allseas розглядалася трубоукладочная баржа Fortuna, яка в липні увійшла в список судів, допущених до участі в будівництві морської частини газопроводу.

В S&P Global Platts вказують, що залишилися роботи на великій глибині необхідно провести в територіальних водах Данії. Відповідно ж до законодавства цієї країни Fortuna працювати там не має права, тому що у неї немає системи динамічного позиціонування.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Після введення санкцій трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт.

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