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США нарощують сили на Близькому Сході для уникнення регіонального конфлікту, - Білий дім

Фото: США нарощують сили на Близькому Сході для уникнення ескалації (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки збільшують військову присутність на Близькому Сході з метою деескалації у регіоні, де зросла напруженість після ліквідації підтримуваних Іраном представників ХАМАС Ісмаїла Ханіє та "Хезболли" Фуада Шукра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rwuters.

Минулого тижня у Пентагоні заявили, що США розгорнуть додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС у регіоні.

За словами заступника радника Білого дому з національної безпеки Джонатана Файнера, це відбувається з метою деескалації.

"Загальна мета полягає в тому, щоб знизити температуру в регіоні, стримати ці атаки та захиститися від них, а також уникнути регіонального конфлікту", - сказав американський чиновник в ефірі програми "Face the Nation" на CBS.

Він додав, що США та Ізраїль готуються до будь-яких можливих дій.

Як заявив представник Білого дому, у квітні було "дуже можлива загроза" регіональної "пожежі", коли Іран здійснив атаку на територію Ізраїлю за допомогою безпілотників і ракет після того, як Тегеран звинуватив Тель-Авів в ударі по своєму консульству в Дамаску 1 квітня. Тоді у столиці Сирії загинули сім офіцерів Корпус вартових Ісламської революції.

Файнер додаво, що Штати хочуть бути готовими, якщо така ситуація знову виникне.

Перед тим у Держдепартаменті США розповіли, що держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв у неділю з прем’єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа аль-Судані та наголосив на "важливості того, щоб усі сторони вжили заходів для заспокоєння регіональної напруженості, уникнення подальшої ескалації та просування стабільності".

Ситуація на Близькому Сході

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до багатоденної ракетної і безпілотної атаки з боку Ірану і "Хезболли" у відповідь на вбивство високопоставленого командира "Хезболли" і лідера ХАМАС минулого тижня.

Перед тим РБК-Україна писало, що США та Ізраїль очікують на удар Ірану в понеділок, 5 серпня. Американські чиновники очікують, що відповідні дії Ірану будуть здійснюватися за тим самим сценарієм, що і напад на Ізраїль 13 квітня.

Вчора стало відомо, що міністри закордонних справ країн G7 провели телефонну розмову щодо ситуації на Близькому Сході, в якій обговорили необхідність деескалації в регіоні.

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