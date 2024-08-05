США нарощують сили на Близькому Сході для уникнення регіонального конфлікту, - Білий дім

Сполучені Штати Америки збільшують військову присутність на Близькому Сході з метою деескалації у регіоні, де зросла напруженість після ліквідації підтримуваних Іраном представників ХАМАС Ісмаїла Ханіє та "Хезболли" Фуада Шукра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rwuters.
Минулого тижня у Пентагоні заявили, що США розгорнуть додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС у регіоні.
За словами заступника радника Білого дому з національної безпеки Джонатана Файнера, це відбувається з метою деескалації.
"Загальна мета полягає в тому, щоб знизити температуру в регіоні, стримати ці атаки та захиститися від них, а також уникнути регіонального конфлікту", - сказав американський чиновник в ефірі програми "Face the Nation" на CBS.
Він додав, що США та Ізраїль готуються до будь-яких можливих дій.
Як заявив представник Білого дому, у квітні було "дуже можлива загроза" регіональної "пожежі", коли Іран здійснив атаку на територію Ізраїлю за допомогою безпілотників і ракет після того, як Тегеран звинуватив Тель-Авів в ударі по своєму консульству в Дамаску 1 квітня. Тоді у столиці Сирії загинули сім офіцерів Корпус вартових Ісламської революції.
Файнер додаво, що Штати хочуть бути готовими, якщо така ситуація знову виникне.
Перед тим у Держдепартаменті США розповіли, що держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв у неділю з прем’єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа аль-Судані та наголосив на "важливості того, щоб усі сторони вжили заходів для заспокоєння регіональної напруженості, уникнення подальшої ескалації та просування стабільності".
Раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до багатоденної ракетної і безпілотної атаки з боку Ірану і "Хезболли" у відповідь на вбивство високопоставленого командира "Хезболли" і лідера ХАМАС минулого тижня.
Перед тим РБК-Україна писало, що США та Ізраїль очікують на удар Ірану в понеділок, 5 серпня. Американські чиновники очікують, що відповідні дії Ірану будуть здійснюватися за тим самим сценарієм, що і напад на Ізраїль 13 квітня.
Вчора стало відомо, що міністри закордонних справ країн G7 провели телефонну розмову щодо ситуації на Близькому Сході, в якій обговорили необхідність деескалації в регіоні.
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