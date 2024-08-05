США наращивают силы на Ближнем Востоке для избежания регионального конфликта, - Белый дом

На минувшей неделе в Пентагоне заявили, что США развернут дополнительные истребители и военные корабли ВМС в регионе.

По словам заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Джонатана Файнера, это происходит в целях деэскалации.

"Общая цель состоит в том, чтобы снизить температуру в регионе, сдержать эти атаки и защититься от них, а также избежать регионального конфликта", - сказал американский чиновник в эфире программы "Face the Nation" на CBS.

Он добавил, что США и Израиль готовятся к любым возможным действиям.

Как заявил представитель Белого дома, в апреле была "очень возможная угроза" регионального "пожара", когда Иран совершил атаку на территорию Израиля с помощью беспилотников и ракет после того, как Тегеран обвинил Тель-Авив в ударе по своему консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда в столице Сирии погибли семь офицеров Корпуса стражей Исламской революции.

Файнер добавил, что Штаты хотят быть готовыми, если такая ситуация снова возникнет.

Перед этим в Госдепартаменте США рассказали, что госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал в воскресенье с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа аль-Судани и отметил "важность того, чтобы все стороны приняли меры для успокоения региональной напряженности, избегания дальнейшей эскалации и продвижения стабильности".

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что Израиль готовится к многодневной ракетной и беспилотной атаке со стороны Ирана и "Хезболлы" в ответ на убийство высокопоставленного командира "Хезболлы" и лидера ХАМАС на прошлой неделе.

Перед этим РБК-Украина писало, что США и Израиль ожидают удара Ирана в понедельник, 5 августа. Американские чиновники ожидают, что ответные действия Ирана будут проводиться по тому же сценарию, что и нападение на Израиль 13 апреля.

Вчера стало известно, что министры иностранных дел стран G7 провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке, в котором обсудили необходимость деэскалации в регионе.