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Глави МЗС G7 обговорили кроки для деескалації кризи на Близькому Сході

Неділя 04 серпня 2024 22:40
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Глави МЗС G7 обговорили кроки для деескалації кризи на Близькому Сході Фото: прапори країн G7 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 4 серпня, міністри закордонних справ країн G7 провели телефонну розмову щодо ситуації на Близькому Сході.

Передає РБК-Україна із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Як повідомляється, держсекретар Ентоні Блінкен та його колеги з G7 обговорювали термінову необхідність деескалації на Близькому Сході.

Зокрема, сторони говорили про зусилля, які продовжуються для угоди про припинення вогню між угрупованням "ХАМАС" та Ізраїлем, що гарантувало б звільнення заручників і збільшення обсягів гуманітарної допомоги, яка надходить до Гази.

Також обговорювалося, як припинення вогню в Газі відкриє можливість більшого миру та стабільності у регіоні.

Крім того, Блінкен і глави МЗС підтвердили свою прихильність до безпеки Ізраїлю і закликали всі сторони до максимальної стриманості, щоб не допустити екскалації конфлікту.

Нагадаємо, що Ізраїль готується до багатоденної ракетної і безпілотної атаки з боку Ірану і "Хезболли" у відповідь на вбивство високопоставленого командира "Хезболли" і лідера ХАМАС минулого тижня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США та Ізраїль очікують на удар Ірану в понеділок, 5 серпня. Американські чиновники очікують, що відповідні дії Ірану будуть здійснюватися за тим самим сценарієм, що і напад на Ізраїль 13 квітня.

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