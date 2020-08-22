США направляют в Москву представителя Госдепа из-за протестов в Беларуси

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США в ближайшем будущем посетит Россию и Литву. Предметом переговоров будет мирное разрешение кризиса в Беларуси.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В Европу полетит заместитель госсекретаря США Стивен Бегун. Он побывает в Москве и Вильнюсе, где сейчас находится оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Кроме того, Бегун направится в Москву, чтобы не допустить российского вмешательства.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси.

Также президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" ситуацию в Беларуси.

РБК-Украина писало, что США также призывают официальный Минск отпустить всех незаконно задержанных участников протестов

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за возможной фальсификации результатов президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, но многие граждане и оппозиция считают, что на самом деле большинство голосов получила Светлана Тихановская.