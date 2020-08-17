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Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси

Вашингтон, Понедельник 17 августа 2020 18:02
Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси
Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: РБК-Украина

Трамп заявил, что внимательно следит за Беларусью

Президент США Дональд Трамп считает "ужасной" ситуацию в Беларуси. Официальный Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Трамп заявил о том, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где после президентских выборов вспыхнули массовые протесты и забастовки. Он также сказал, что Соединенные Штаты внимательно за этим следят.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Минск начать диалог с белорусским обществом, а также заявил, что выборы в этой страны не были свободными и справедливыми.

Помпео отметил, что США поддерживают освобождение задержанных участников акций протеста, но считают это недостаточным шагом.

Отметим, тем временем за три месяца до выборов президента США Дональд Трамп по рейтингам догоняет своего оппонента от Демократической партии Джо Байдена.

Разница между ними составляет лишь 4%, хотя еще в июне действующий президент отставал от демократа на 14%. По данным опроса, прямо сейчас 50% респондентов отдали бы свой голос за Байдена, тогда как Трампа поддержали бы 46% избирателей.

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