США направлять ядерний підводний човен до Південної Кореї "найближчим часом"

Сполучені Штати Америки планують найближчим часом направити ядерний підводний човен до Південної Кореї, що стане свідченням про прихильність Білого дому до захисту свого союзника.
Про це заявив заступник командувача американських сил в Кореї генерал-лейтенант Скотт Плеус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
"Найближчим часом ви можете очікувати ще одну демонстрацію прихильності США до розширеного стримування - візит до порту атомного підводного човна з балістичними ракетами", - заявив Плеус під час виступу на форумі, який було організовано інформаційним агентством Yonhap і міністерством об'єднання в Сеулі.
Зазначається, що США обіцяли направити до Південної Кореї підводний човен з ядерними балістичними ракетами у Вашингтонській декларації, яка була оприлюднена президентом Юн Сок Йолом та його американським колегою Джо Байденом під час їхнього останнього саміту в Вашингтоні.
16 червня атомний підводний човен з керованими ракетами "Мічиган" відвідав ключову військово-морську базу в Пусані, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула. Це було частиною зусиль, спрямованих на виконання обіцянки.
За словами заступника командувача американських сил, підводний човен переслідує дві мети: стримування, а також запевнення. Також він акцентував важливість існування альянсу перед обличчям постійних військових загроз з боку Північної Кореї.
"Збройні сили США в Кореї зберігатимуть свою відданість альянсу, яка збереглася з часів Корейської війни, і ми ніколи не сприйматимемо це як належне", - сказав Плеус.
Зокрема Плеус наголосив на необхідності для альянсу розбудови "більшої стратегічної глибини", оскільки союзники прагнуть перетворити свої зв'язки на "глобальне всеосяжне стратегічне" партнерство.
У КНДР вважають, що угода між США й Південною Кореєю є нібито ескалацією ситуації в регіоні та "межею ядерної війни".
"Це гегемонічна зловісна мета, яку переслідують США, - перетворити всю Південну Корею на свій найбільший форпост ядерної війни на Далекому Сході та ефективно використовувати його для досягнення своєї стратегії домінування у світі", - написала державна інформаційна агенція Північної Кореї.
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