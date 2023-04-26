Вперше за 40 років. США планують розмістити атомні підводні човни в Південній Кореї, - AP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль у середу підпишуть угоду, яка включає плани щодо розміщення американських атомних підводних човнів у Південній Кореї", - йдеться у матеріалі.

Associated Press пише, що це станеться вперше за більш ніж 40 років, що стане помітною демонстрацією підтримки Сеула на тлі зростаючої стурбованості ядерними загрозами з боку КНДР.

Заплановані візити до доки є ключовим елементом так званої "Вашингтонської декларації", спрямованої на те, щоб утримати КНДР від нападу на свого сусіда. Помічники Байдена та лідера Південної Кореї працювали над деталями плану протягом кількох місяців, і погодилися з тим, що демонстрація розширених можливостей США зі стримування мала стати важливим аспектом угоди.

Угода спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Південної Кореї щодо агресивної ядерної програми КНДР та утримати країну від перезапуску власної ядерної програми, від якої вона відмовилася майже 50 років тому, коли підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.