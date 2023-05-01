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Злякались підводних човнів? КНДР спробувала розкритикувати договір США та Південної Кореї

Новость на русском →
Понеділок 01 травня 2023 03:38
Злякались підводних човнів? КНДР спробувала розкритикувати договір США та Південної Кореї Фото: USS North Dakota (wikipedia.org)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея розкритикувала нещодавню угоду між США та Південною Кореєю щодо розміщення американських підводних човнів у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У КНДР вважають, що угода між США та Південною Кореєю є ескалацією ситуації в регіоні та "межею ядерної війни". Державна інформаційна агенція Північної Кореї заявила, що в договорі передбачається готовність союзників вжити "найбільш ворожі та агресивні дії" проти Північної Кореї.

"Це гегемонічна зловісна мета, яку переслідують США, - перетворити всю Південну Корею на свій найбільший форпост ядерної війни на Далекому Сході та ефективно використовувати його для досягнення своєї стратегії домінування у світі", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провели саміт, під час якого Байден пообіцяв надати Сеулу більше інформації про його ядерне планування щодо будь-якого конфлікту з Північною Кореєю, оскільки зростає занепокоєння щодо ядерних програм Пхеньяна.

Вперше за 40 років Сполучені Штати Америки розмістять свої атомні підводні човни у Південній Кореї, щоб стримати можливу агресію КНДР.

Байден заявив, що можлива атака КНДР на його країну із застосуванням ядерної зброї призвела б до знищення режиму Кім Чен Ина.

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