США направят ядерную подлодку в Южную Корею "в ближайшее время"

"В ближайшее время вы можете ожидать еще одну демонстрацию приверженности США к расширенному сдерживанию - визит в порт атомной подводной лодки с баллистическими ракетами", - заявил Плеус во время выступления на форуме, который был организован информационным агентством Yonhap и министерством объединения в Сеуле.

Отмечается, что США обещали направить в Южную Корею подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами в Вашингтонской декларации, которая была обнародована президентом Юн Сок Йолом и его американским коллегой Джо Байденом во время их последнего саммита в Вашингтоне.

16 июня атомная подводная лодка с управляемыми ракетами "Мичиган" посетила ключевую военно-морскую базу в Пусане, в 320 километрах к юго-востоку от Сеула. Это было частью усилий, направленных на выполнение обещания.

По словам заместителя командующего американских сил, подводная лодка преследует две цели: сдерживание, а также заверение. Также он акцентировал важность существования альянса перед лицом постоянных военных угроз со стороны Северной Кореи.

"Вооруженные силы США в Корее будут сохранять свою преданность альянсу, которая сохранилась со времен Корейской войны, и мы никогда не будем воспринимать это как должное", - сказал Плеус.

В частности Плеус отметил необходимость для альянса развития "большей стратегической глубины", поскольку союзники стремятся превратить свои связи в "глобальное всеобъемлющее стратегическое" партнерство.

В КНДР недовольны соглашением США и Южной Кореи

В КНДР считают, что соглашение между США и Южной Кореей является якобы эскалацией ситуации в регионе и "границей ядерной войны".

"Это гегемоническая зловещая цель, преследуемая США, - превратить всю Южную Корею в свой крупнейший форпост ядерной войны на Дальнем Востоке и эффективно использовать его для достижения своей стратегии доминирования в мире", - написало государственное информационное агентство Северной Кореи.