США направят 200 военных для стабилизации ситуации в Газе, - СМИ
Сотни американских военнослужащих займутся стабилизацией ситуации в Секторе Газа вместе с военными военных из ряда стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.
По словам двух высокопоставленных американских чиновников, 200 американских военных будут направлены в Израиль для обеспечения стабильности в Секторе Газа.
"Центральное командование США (CENTCOM) создает в Израиле Центр гражданско-военной координации (CMCC), чтобы поддержать стабилизационные меры в Газе после объявления 8 октября соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС", - говорится в заявлении чиновника для CNN.
В то же время, эти американские военные не будут находиться на территории Сектора Газа.
Указанные военнослужащие обладают экспертизой в области транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерии и будут обеспечивать работу CMCC, расположенного в Израиле.
По словам представителя Белого дома, военнослужащие будут заниматься мониторингом выполнения мирного соглашения. Некоторые из них, вероятно, будут находиться на территории Израиля.
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт подтвердила эту информацию в публикации в соцсетях.
"До 200 американских военных, которые уже находятся в составе CENTCOM, получат задание контролировать выполнение мирного соглашения в Израиле и сотрудничать с другими международными силами на месте", - написала она в соцсети X.
Ранее высокопоставленный представитель США сказал CNN, что военные, которых отправляют Соединенные Штаты, присоединятся к контингентам из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов для осуществления надзора.
Соглашение о завершении войны в Секторе Газа
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп разработал план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Он включает 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира".
9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана США.
Согласно документу, Израиль сократит присутствие войск до 53% территории Сектора Газа, а ХАМАС в течение 72 часов обещает освободить всех 48 израильских заложников.
Трамп также озвучил дату, когда начнется освобождение заложников.