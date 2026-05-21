США направили до Карибського басейну групу авіаносця Nimitz: що чекати Кубі

За даними Південного командування США, до складу ударної групи входять авіаносець USS Nimitz, есмінець USS Gridley, а також паливний танкер USNS Patuxent. На борту авіаносця базуються винищувачі F/A-18 Super Hornet, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler та гелікоптери Seahawk.

Американські військові назвали групу “символом готовності та стратегічної переваги”. У командуванні наголосили, що кораблі мають “неперевершену дальність дії та бойові можливості”.

Як зазначають американські ЗМІ, перекидання авіаносця збіглося у часі з новими кроками адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Куби. Зокрема, Мін'юст США оприлюднив обвинувальний акт проти колишнього кубинського лідера Рауля Кастро.

Водночас офіційно у Вашингтоні заявляють, що йдеться не про підготовку до військової операції, а про “демонстрацію сили” та підтримку стабільності у Західній півкулі.

USS Nimitz наразі бере участь у програмі Southern Seas 2026, яка передбачає спільні навчання США з країнами Латинської Америки та Карибського регіону.