США намерены предоставить Украине вооружение на 125 млн долларов, - CNN

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Вашингтон намерен поставить Киеву патрульные катера

Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

Пентагон планирует предоставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Сроки не называются.

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресса", - заявила официальный представитель Пентагона Карл Глисон.

Напомним, ранее сообщалось, что США сохранят объемы финансирование программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона в 2021 году. Вашингтон намерен сразу выделить 115 млн долларов на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента и 250 млн долларов по линии Пентагона.

Также РБК-Украина писало, что Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.