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Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО

Новости » Общество     21.02.2020 - 23:40
Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО
Фото: передача палаточного городка (facebook.com/usofcom)

Силы специальных операций получили палаточный городок

Учебно-тренировочный центр Сил специальных операций получил в пятницу, 21 февраля, материально-техническую помощь от правительства США. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр командования ССО.

Сообщается, что командующий Сил специальных операций Вооруженных США в Европе генерал Смит передал палаточный городок. Украинское командование ССО выразило благодарность американским коллегам.

Современный и комфортный палаточный комплекс типа "Аляска", значительно повысит способности учебно-тренировочного центра ССО по размещению личного состава во время мероприятий коллективной подготовки", - отметили в пресс-службе.

Фото: палаточный городок (facebook.com/usofcom)

Напомним, во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Минобороны достигло договоренности с Великобританией о помощи Военно-морским силам Украины.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США обсудил поставки оружия. Участие во встрече 14 февраля приняли сенаторы Джон Баррассо, Рон Джонсон и Крис Мерфи. Предложения украинской стороны передадут Пентагону.

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