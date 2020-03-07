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США мають намір надати Україні озброєння на 125 млн доларів, - CNN

Новини » Політика     07.03.2020 - 08:24
США мають намір надати Україні озброєння на 125 млн доларів, - CNN
Ілюстративне фото (wikimedia.org GFDL)

Вашингтон має намір надати Києву патрульні катери

Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нового постачання Україні військового озброєння на 125 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними джерел видання у Конгресі та Білому домі, мова йде про половину першого траншу військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів.

Пентагон планує надати Києву протиартилерійські радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI та іншу техніку. Терміни не називаються.

"Міністерство оборони не коментує і не підтверджує майбутнє виділення допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгресу", - заявила офіційний представник Пентагону Карла Глісон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США збережуть обсяги фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону у 2021 році. Вашингтон має намір відразу виділити 115 млн доларів на програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту і 250 млн доларів по лінії Пентагону.

Також РБК-Україна писало, що Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

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