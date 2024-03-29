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США намагаються зупинити потрапляння у РФ своїх компонентів для зброї

П'ятниця 29 березня 2024 05:46
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США намагаються зупинити потрапляння у РФ своїх компонентів для зброї Ілюстративне фото: Ракета Х-101 (РосЗМІ)
Автор: Вадим Ребрина

Влада США звернулася до низки американських виробників із закликом припинити поставки товарів більш ніж 600 іноземним компаніям через високий ризик їхнього потрапляння до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство торгівлі США останніми тижнями надіслало відповідні листи щонайменше 20 компаніям. Ці компанії виробляють і продають продукцію, знайдену в ракетах і безпілотниках, які Росія використовує у війні проти України.

"Протягом останніх кількох тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям, кожен з яких містить список із понад 600 іноземних сторін. У листах ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити поставки цим сторонам через високий ризик перенаправлення до Росії", - сказав помічник міністра Метью Аксельрод.

За його словами, високопосадовці США з Міністерства торгівлі, Державного департаменту та Міністерства фінансів також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити подальші кроки щодо запобігання потраплянню їхньої продукції в Росію.

Компоненти для зброї в обхід санкцій

Попри тривалу дію західних санкцій проти РФ у ракетах і безпілотниках, які терористичний путінський режим використовує проти України, продовжують знаходити десятки компонентів, вироблених у країнах "вільного світу".

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у російських "Кинджалах" виявлено щонайменше 49 типів компонентів, які Росія не виробляє, а у Х-101 - щонайменше 53 типи таких компонентів. Він закликав до розширення санкцій і забезпечення відповідальності за схеми їхнього обходу.

До прикладу влада Литви на початку березня заявила, що деякі литовські компанії знають, що допомагають російським підприємствам обходити санкції, але продовжують з ними співпрацювати.

А в Чехії раніше заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

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