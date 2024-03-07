Розвідка Литви встановила низку фірм, які допомагають Росії обходити санкції

Деякі литовські компанії знають, що допомагають російським підприємствам обходити санкції, але продовжують з ними співпрацювати.

Про це заявили Департамент державної безпеки та друге слідче управління Міністерства оборони Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Також вказується, що організації з РФ часто залучають російські та білоруські компанії, які давно присутні в Литві, до схем обходу міжнародних санкцій. Вони зазначають, що багато з цих компаній надають складські, транспортні та митні послуги.

"Серед товарів, що експортуються в Росію, - комплектуючі для транспортного сектору, металообробне та лабораторне обладнання, електроніка, мікроелектроніка та комплектуючі, а також продукція військового призначення", - ідеться в повідомленні.

Відомства уточнили, що РФ докладає великих зусиль для обходу міжнародних санкцій, розробляючи нові схеми за участю російських спецслужб, використовуючи контакти з компаніями, що працюють у країнах Євросоюзу, а також використовуючи громадян Росії та Білорусі.

Хто у РФ курує процес обходу санкцій

Більшість громадян Росії та Білорусі, які володіють компаніями в Литві, пов'язаними зі схемами обходу санкцій, мають прямі ділові контакти в Росії та Білорусії.

Згідно зі звітом, їхні фірми закуповують обладнання, вироблене на Заході, і постачають його російським або білоруським компаніям, установам і науково-дослідним організаціям, які працюють у стратегічних галузях.

Деякі компанії, що належать білоруським громадянам у Литві, також діяли в інтересах підприємств у Росії, прагнучи надати їм обладнання для модернізації своїх збройних сил, і отримували фінансування від компаній, пов'язаних із російською військовою промисловістю.

Російські спецслужби, а саме Служба зовнішньої розвідки, Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії і Федеральна служба безпеки, беруть участь в організації ввезення підсанкційних товарів та обладнання в Росію.

РФ активізує зусилля із закупівлі важливої продукції в обхід санкцій

"Компанії, що працюють у стратегічних галузях промисловості Росії, співпрацюють зі спецслужбами та надають їм "списки закупівель", які містять західне високотехнологічне обладнання або компоненти, що їх мають придбати російські спецслужби", - йдеться у звіті.

Оскільки російські стратегічні галузі стикаються з труднощами через санкції, досить імовірно, що російські спецслужби активізують свої зусилля із закупівлі та постачання необхідного обладнання, продукції або технологічних інновацій до Росії.

"Також досить імовірно, що для досягнення цієї мети вони будуть використовувати ланцюжки поставок, логістичну інфраструктуру або приватних осіб, які прагнуть отримати прибуток від ухилення від санкцій", - додали в розвідці.

Виявлено також випадки, коли схеми обходу санкцій організовували громадяни Росії, які не створювали і не вели бізнес у Литві, але отримали посвідку на проживання.

Згідно зі звітом, вони зазвичай діють як посередники, намагаючись встановити контакти з литовськими компаніями, які продають або виробляють необхідне Росії обладнання.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.