США пытаются остановить поток в РФ своих компонентов для оружия

Власти США обратились к ряду американских производителей с призывом прекратить поставки товаров более чем 600 иностранным компаниям из-за высокого риска их попадания в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство торговли США в последние недели направило соответствующие письма не менее 20 компаниям. Эти компании производят и продают продукцию, найденную в ракетах и беспилотниках, используемых Россией в войне против Украины.

"В последние несколько недель мы направили письма более чем 20 американским компаниям, каждое из которых содержит список из более 600 иностранных сторон. В письмах мы обратились к американским компаниям с просьбой добровольно прекратить поставки этим сторонам из-за высокого риска перенаправления в Россию", - сказал помощник министра Мэтью Аксельрод.

По его словам, чиновники США из Министерства торговли, Государственного департамента и Министерства финансов также обращаются непосредственно к высшему руководству американских компаний, чтобы обсудить дальнейшие шаги по предотвращению попадания их продукции в Россию.

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