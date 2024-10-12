США намагаються розрядити ситуацію довкола Лівану: Блінкен озвучив план

Після ліквідації Ізраїлем низки високопоставлених лідерів "Хезболли", у США намагаються відшукати нове вікно для виходу з політичного глухого кута в Лівані та послаблення ескалації війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
З метою розрядки ситуації, державний секретар США Ентоні Блінкен окремо поспілкувався телефоном з виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Лівану Наджибом Мікаті та спікером парламенту Набхі Беррі про необхідність врегулювання ситуації.
Раніше на цьому тижні Блінкен обговорив зі своїми саудівським, катарським і французьким колегами, як резолюція - зокрема, вибори нового президента Лівану - може зменшити напруженість на Близькому Сході, змусивши "Хезболлу" відвести свої сили від північного кордону Ізраїлю до лінії, визначеної в резолюції Ради Безпеки ООН, що поклала край війні між Ізраїлем та "Хезболлою" 2006 року.
"Очевидно, що народ Лівану зацікавлений, дуже зацікавлений у тому, щоб держава самоствердилася і взяла на себе відповідальність за країну та її майбутнє. Посада президента залишається вакантною вже два роки, і для ліванського народу мати главу держави було б дуже важливо", - сказав Блінкен журналістам після саміту лідерів країн Східної Азії в Лаосі.
За його словами, майбутнє Лівану має вирішувати його народ, і ніхто інший, включаючи "будь-якого зовнішнього гравця, будь то США, Ізраїль або будь-який із багатьох гравців у регіоні".
"Ми всі дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти створити середовище, в якому люди зможуть повернутися до своїх домівок, відчути себе у безпеці, діти зможуть повернутися до школи. Тож Ізраїль має чіткий і цілком законний інтерес у цьому. Народ Лівану хоче того ж самого. Ми вважаємо, що найкращий спосіб досягти цього - дипломатичне порозуміння, над яким ми працюємо вже деякий час і на якому ми зосереджені зараз", - сказав Блінкен.
Посада президента Лівану залишається вакантною вже два роки, і Блінкен наголошує на "необхідності надати повноваження керівництву, яке відображає волю народу до стабільного, процвітаючого і незалежного Лівану".
Він каже, що "Ліван не може дозволити Ірану або "Хезболлі" стояти на шляху безпеки й стабільності Лівану".
Водночас, у заяві не згадується про обговорення можливого припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням, яке підтримує Іран.
На початку жовтня Армія оборони Ізраїлю почала операцію проти бойовиків угруповання "Хезболла", яких підтримує Іран. Завданням є відсунути ісламістів з південного Лівану, подалі від кордону з Ізраїлем.
ЦАХАЛ ліквідувала низку керівників "Хезболли". Бойовики щодня масштабно обстрілюють північні райони Ізраїлю.
Низка ЗМІ повідомили, що США й арабські країни ведуть переговори про цілковите припинення вогню у всьому регіоні Близького Сходу.
Тим часом лідери країн MED9 пообіцяли підтримати армію Лівану у відновленні контролю над південними районами країни, на яких сьогодні відбуваються бойові дії між Ізраїлем та "Хезболою".
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