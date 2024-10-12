Лідери низки країн ЄС ініціюють відновлення контролю армії Лівану над півднем країни

Лідери дев'яти південних країн Європейського Союзу пообіцяли підтримати Збройні сили Лівану у відновленні контролю над південними районами країни, охопленими бойовими діями між Ізраїлем та "Хезболлою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Accociated Press.

Днями на Кіпрі відбувся саміт Середземноморської групи MED9, до якої входять Італія, Іспанія, Франція, Греція, Мальта, Кіпр, Словенія, Португалія та Хорватія.

У спільній декларації за підсумками зустрічі, лідери зазначили, що "будуть продовжувати виступати за подальшу підтримку Лівану та його народу, зокрема ліванських Збройних сил, які покликані відігравати вирішальну стабілізуючу роль".

"Ситуація, що розгортається на Близькому Сході, викликає серйозну тривогу. В контексті відлуння конфлікту в Газі на більш широкий регіон, ми висловлюємо нашу крайню стурбованість ескалацією військового протистояння між Ізраїлем та "Хезболлою", - йдеться у декларації.

Президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції заявив, що повернення ліванських збройних сил на південь країни та відновлення суверенітету Лівану "є важливими для його миру і стабільності".

Макрон не уточнив, якої форми набуде ця підтримка, але заявив, що запланована на 24 жовтня конференція на рівні міністрів у Парижі буде спрямована на збільшення обсягів допомоги Лівану в умовах гуманітарної кризи, а також на зміцнення збройних сил і сил внутрішньої безпеки країни.

Напередодні цієї конференції Макрон та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявили, що зустріч міністрів оборони G7 також розгляне шляхи надання допомоги ліванській армії в просуванні на південь.

Заява лідерів ЄС про підтримку збройних сил Лівану з'явилася після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив зі своїми саудівським, катарським і французьким колегами, як обрання нового президента Лівану може зменшити напруженість на Близькому Сході, змусивши "Хезболлу" відвести свої війська від північного кордону з Ізраїлем.

Мелоні та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приєдналися до Макрона в засудженні того, що французький президент назвав "навмисними обстрілами" Ізраїлю солдатів миротворчих сил ООН на півдні Лівану (UNIFIL). Франція, Іспанія та Італія надають свої війська до складу UNIFIL.

"Ми засуджуємо це, ми не терпимо цього і ми не допустимо, щоб це повторилося", - сказав Макрон.

Санчес і його словенський колега Роберт Голоб підтримали заклик Макрона до призупинення поставок зброї до Ізраїлю, що, на їхню думку, є ефективним способом деескалації війни у Лівані та Секторі Газа.

"Ми не продавали зброю Ізраїлю з початку цієї війни. І логіка тут проста. Без зброї немає війни", - сказав Санчес.