США пытаются разрядить ситуацию вокруг Ливана: Блинкен озвучил план

С целью разрядки ситуации, государственный секретарь США Энтони Блинкен отдельно пообщался по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати и спикером парламента Набхи Берри о необходимости урегулирования ситуации.

Ранее на этой неделе Блинкен обсудил со своими саудовским, катарским и французским коллегами, как резолюция - в частности, выборы нового президента Ливана - может уменьшить напряженность на Ближнем Востоке, заставив "Хезболлу" отвести свои силы от северной границы Израиля до линии, определенной в резолюции Совета Безопасности ООН, положившей конец войне между Израилем и "Хезболлой" 2006 года.

"Очевидно, что народ Ливана заинтересован, очень заинтересован в том, чтобы государство самоутвердилось и взяло на себя ответственность за страну и ее будущее. Должность президента остается вакантной уже два года, и для ливанского народа иметь главу государства было бы очень важно", - сказал Блинкен журналистам после саммита лидеров стран Восточной Азии в Лаосе.

По его словам, будущее Ливана должен решать его народ, и никто другой, включая "любого внешнего игрока, будь то США, Израиль или любой из многих игроков в регионе".

"Мы все очень заинтересованы в том, чтобы помочь создать среду, в которой люди смогут вернуться в свои дома, почувствовать себя в безопасности, дети смогут вернуться в школу. Поэтому Израиль имеет четкий и вполне законный интерес в этом. Народ Ливана хочет того же самого. Мы считаем, что лучший способ достичь этого - дипломатическое взаимопонимание, над которым мы работаем уже некоторое время и на котором мы сосредоточены сейчас", - сказал Блинкен.

Должность президента Ливана остается вакантной уже два года, и Блинкен подчеркивает "необходимость предоставить полномочия руководству, которое отражает волю народа к стабильному, процветающему и независимому Ливану".

Он говорит, что "Ливан не может позволить Ирану или "Хезболле" стоять на пути безопасности и стабильности Ливана".

При этом в заявлении не упоминается об обсуждении возможного прекращения огня между Израилем и группировкой, которая поддерживает Иран.