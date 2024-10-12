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США пытаются разрядить ситуацию вокруг Ливана: Блинкен озвучил план

Фото: госсекретарь Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После ликвидации Израилем ряда высокопоставленных лидеров "Хезболлы", в США пытаются отыскать новое окно для выхода из политического тупика в Ливане и ослабления эскалации войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

С целью разрядки ситуации, государственный секретарь США Энтони Блинкен отдельно пообщался по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати и спикером парламента Набхи Берри о необходимости урегулирования ситуации.

Ранее на этой неделе Блинкен обсудил со своими саудовским, катарским и французским коллегами, как резолюция - в частности, выборы нового президента Ливана - может уменьшить напряженность на Ближнем Востоке, заставив "Хезболлу" отвести свои силы от северной границы Израиля до линии, определенной в резолюции Совета Безопасности ООН, положившей конец войне между Израилем и "Хезболлой" 2006 года.

"Очевидно, что народ Ливана заинтересован, очень заинтересован в том, чтобы государство самоутвердилось и взяло на себя ответственность за страну и ее будущее. Должность президента остается вакантной уже два года, и для ливанского народа иметь главу государства было бы очень важно", - сказал Блинкен журналистам после саммита лидеров стран Восточной Азии в Лаосе.

По его словам, будущее Ливана должен решать его народ, и никто другой, включая "любого внешнего игрока, будь то США, Израиль или любой из многих игроков в регионе".

"Мы все очень заинтересованы в том, чтобы помочь создать среду, в которой люди смогут вернуться в свои дома, почувствовать себя в безопасности, дети смогут вернуться в школу. Поэтому Израиль имеет четкий и вполне законный интерес в этом. Народ Ливана хочет того же самого. Мы считаем, что лучший способ достичь этого - дипломатическое взаимопонимание, над которым мы работаем уже некоторое время и на котором мы сосредоточены сейчас", - сказал Блинкен.

Должность президента Ливана остается вакантной уже два года, и Блинкен подчеркивает "необходимость предоставить полномочия руководству, которое отражает волю народа к стабильному, процветающему и независимому Ливану".

Он говорит, что "Ливан не может позволить Ирану или "Хезболле" стоять на пути безопасности и стабильности Ливана".

При этом в заявлении не упоминается об обсуждении возможного прекращения огня между Израилем и группировкой, которая поддерживает Иран.

Обострение между Израилем и "Хезболлой"

В начале октября Армия обороны Израиля начала операцию против боевиков группировки "Хезболла", которых поддерживает Иран. Задачей является отодвинуть исламистов с южного Ливана, подальше от границы с Израилем.

ЦАХАЛ ликвидировала ряд руководителей "Хезболлы". Боевики ежедневно масштабно обстреливают северные районы Израиля.

Ряд СМИ сообщили, что США и арабские страны ведут переговоры о полном прекращении огня во всем регионе Ближнего Востока.

Тем временем лидеры стран MED9 пообещали поддержать армию Ливана в восстановлении контроля над южными районами страны, на которых сегодня происходят боевые действия между Израилем и "Хезболой".

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