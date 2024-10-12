"Хезболла" випустила сотні снарядів по Ізраїлю, - ЦАХАЛ

Впродовж останньої доби невідомий безпілотник атакував Ізраїль з Сирії, а терористи "Хезболла" обстріляли територію країни більше 200 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що ввечері 11 жовтня, невідомий безпілотник перетнув ізраїльську територію з боку Сирії та впав на відкритій місцевості у районі північних Голан. Про постраждалих не повідомляється.

Крім того, станом на 23:00 п'ятниці терористи угруповання "Хезболла" випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 230 снарядів.