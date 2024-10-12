"Хезболла" випустила сотні снарядів по Ізраїлю, - ЦАХАЛ
Впродовж останньої доби невідомий безпілотник атакував Ізраїль з Сирії, а терористи "Хезболла" обстріляли територію країни більше 200 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що ввечері 11 жовтня, невідомий безпілотник перетнув ізраїльську територію з боку Сирії та впав на відкритій місцевості у районі північних Голан. Про постраждалих не повідомляється.
Крім того, станом на 23:00 п'ятниці терористи угруповання "Хезболла" випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 230 снарядів.
Загострення на Близькому Сході
За останні місяці між Ізраїлем та Ліваном суттєво загострилося військове протистояння. Терористи "Хезболли" обстрілюють Ізраїль, а ізраїльська армія завдає ударів у відповідь по Лівану.
Минулого тижня Армія оборони Ізраїлю почала наземну операцію проти терористів, війська ЦАХАЛ зайшли на територію Лівану щоб відсунути війська бойовиків від кордону.
Днями ізраїльська армія атакувала центр Бейруту. Ціллю удару був один з посадовців "Хезболли" Вафік Сафа.
Також ізраїльтяни ліквідували зв'язкового "Хезболли" Адхама Джахаута.
Наприкінці вересня ВПС Ізраїлю атакували передмістя Бейруту, де ліквідували очільника терористів Хасана Насраллу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.