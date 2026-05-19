США наклали санкції на танкери та валютну біржу Ірану

У межах нової хвилі санкцій Міністерство фінансів США внесло до чорного списку понад 50 суб’єктів, серед яких нафто- та газові танкери, а також іранська валютна біржа.

Зокрема, санкції запровадили проти іранської валютної біржі Amin Exchange та мережі компаній, які, за даними Вашингтона, допомагали проводити міжнародні транзакції на сотні мільйонів доларів в інтересах підсанкційних осіб.

Частина цих компаній базувалася у Китаї, Гонконзі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Окрім цього, під санкції потрапили 19 суден так званого "тіньового флоту", який використовується для транспортування іранської нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продовжить руйнувати "тіньову банківську систему" Тегерана та схеми обходу санкцій.

"Фінансові установи повинні бути пильними щодо того, як режим маніпулює міжнародною фінансовою системою, щоб спричинити хаос", - заявив Бессент.

За даними Bloomberg, адміністрація Трампа посилює санкційний тиск у межах кампанії "Економічна лють" (Economic Fury), спрямованої на обмеження нафтових доходів Ірану та примус Тегерана до нових переговорів.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, переговори між США та Іраном за посередництва третіх країн тривають уже понад місяць, однак сторони досі не змогли досягти домовленості щодо припинення війни та нової ядерної угоди.

За даними CNN, в Ізраїлі побоюються, що президент США Дональд Трамп може укласти з Тегераном компромісну угоду без розв’язання ключових безпекових питань, які стали причиною конфлікту.