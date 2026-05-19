США наложили санкции на танкеры и валютную биржу Ирана

В рамках новой волны санкций Министерство финансов США внесло в черный список более 50 субъектов, среди которых нефте- и газовые танкеры, а также иранская валютная биржа.

В частности, санкции ввели против иранской валютной биржи Amin Exchange и сети компаний, которые, по данным Вашингтона, помогали проводить международные транзакции на сотни миллионов долларов в интересах подсанкционных лиц.

Часть этих компаний базировалась в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме этого, под санкции попали 19 судов так называемого "теневого флота", который используется для транспортировки иранской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит разрушать "теневую банковскую систему" Тегерана и схемы обхода санкций.

"Финансовые учреждения должны быть бдительными в отношении того, как режим манипулирует международной финансовой системой, чтобы вызвать хаос", - заявил Бессент.

По данным Bloomberg, администрация Трампа усиливает санкционное давление в рамках кампании "Экономическая ярость" (Economic Fury), направленной на ограничение нефтяных доходов Ирана и принуждение Тегерана к новым переговорам.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, переговоры между США и Ираном при посредничестве третьих стран продолжаются уже более месяца, однако стороны до сих пор не смогли достичь договоренности о прекращении войны и новой ядерной сделки.

По данным CNN, в Израиле опасаются, что президент США Дональд Трамп может заключить с Тегераном компромиссное соглашение без решения ключевых вопросов безопасности, которые стали причиной конфликта.