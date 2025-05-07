США приказали спецслужбам усилить шпионаж за Гренландией: WSJ узнало подробности

США активизируют разведку в отношении Гренландии. Указано, что спецслужбам приказали сосредоточиться на сборе данных о движении за независимость острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Администрация президента США Дональда Трампа усилила разведывательную кампанию в отношении Гренландии, направив национальные службы для сбора информации о движении за независимость острова и отношении к возможной добыче природных ресурсов на его территории.

По данным источников СМИ, национальная разведка под руководством Тулси Габбард получила директиву сосредоточить усилия на сборе данных, касающихся этой территории.

Гренландия, являющаяся частью Дании, уже не впервые становится объектом внимания США, в частности президента Трампа, который неоднократно выражал желание приобрести этот стратегический остров.

Визиты высокопоставленных чиновников США, включая вице-президента Джей Ди Венса и советника по национальной безопасности Майка Вольца в Гренландию, вызвали протесты со стороны Дании и местных жителей.

США особенно заинтересованы в Гренландии из-за ее богатых природных ресурсов, включая редкоземельные металлы, необходимые для производства электромобилей и ветровых турбин, а также потенциальные запасы нефти и газа.

Остров имеет стратегическое значение для национальной безопасности США в Арктике, и хотя захват Гренландии на уровне государства остается вопросом, не имеющим правовой основы, Трамп не исключает ни одного варианта для реализации этой цели.