США надеются увидеть Украину и Грузию в составе НАТО, - постпред

Соединенные Штаты Америки надеются, что в будущем получит Украина членство в НАТО. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, передает "Интерфакс-Украина".

По словам представительницы США при НАТО, Украина и Грузия тесно сотрудничают с альянсом и она надеется, что страны однажды смогут стать членами НАТО.

"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и дальше развивать его", - заявила она.

На вопрос, признают ли в НАТО прогресс со стороны Украины и Грузии на пути в Североатлантический альянс, Хатчинсон ответила положительно.

"Это народы, которые провели реформы в своих странах. У них есть дух, что очень важно. У нас тесный союз с Украиной и Грузией. Мы продолжим работать над ним", - отметила она.

В НАТО неоднократно заявляли, что поддерживают Украину и Грузию в их стремлении присоединиться к альянсу. В частности, об этом неоднократно говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Сталтенберг.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство запускает новый инновационный проект по подготовке стратегических документов вместе с канадским проектом EDGE, который создан для технической помощи Украине.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия является уникальным партнером Североатлантического альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.