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В следующем году изменят программу "Украина-НАТО" для плана действий по членству в альянсе

Новости » Общество    30.03.2019 - 20:28
В следующем году изменят программу "Украина-НАТО" для плана действий по членству в альянсе
Иллюстративное фото (nato.int)

Новая методика должна позволить проводить более эффективные реформы в Украине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что годовая национальная программы Украина - НАТО будет приближена к требованиям плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Климпуш-Цинцадзе сообщила, что правительство запускает новый инновационный проект по подготовке стратегических документов вместе с канадским проектом EDGE, который создан для технической помощи Украине.

"Новая методика даст возможность существенно усовершенствовать Годовую национальную программу на 2020 год, приблизив ее к требованиям Плана действий относительно членства в НАТО", - рассказала Вице-премьер-министр.

Она рассказала, что более 300 украинских госслужащих будут готовить годовую национальную программу под эгидой комиссии "Украина - НАТО" на 2020 год по методике Results-Based Management, которая официально используется властями Канады, Британии и других стран альянса.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что новая методика сможет позволить Украине проводить более эффективные реформы, а также лучше понять прогресс страны в достижении целей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что расширение НАТО поможет Украине в борьбе с агрессией РФ. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что размещение военных подразделений НАТО в Украине может быть перспективой в борьбе с агрессией РФ.

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