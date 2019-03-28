Мандат Столтенберга продлили до 2022 года

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Мандат Столтенберга продлили до 30 сентября 2022 года

Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Сообщается, что в НАТО договорились продлить мандат Столтенберга еще на два года.

"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года - до 30 сентября 2022 года", - сообщили в НАТО.

Кроме того, "союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее пригодности для будущего".

Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future: https://t.co/ybBwSDOy6z pic.twitter.com/K5CIiqRYjl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 28, 2019

"Считаю за честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему", - прокомментировал это решение Столтенберг в своем Twitter.

Напомним, Совет НАТО назначил Столтенберга на пост генерального секретаря НАТО и председателя Совета НАТО 28 марта 2014 года, а 1 октября 2014 года он вступил в должность. Столтенберг стал первым норвежцем на посту главы Альянса.

Добавим, ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО. По его словам, НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.