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Столтенберг пообещал Грузии членство в альянсе

Новости » Политика    25.03.2019 - 13:52
Столтенберг пообещал Грузии членство в альянсе
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com nato)

По словам генсека НАТО, Грузия является уникальным партнером альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом. Об этом генсек заявил в ходе своего визита в Тбилиси, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт организации.

Генсек подчеркнул, что летом прошлого года в Брюсселе все лидеры НАТО подтвердили бухарестское решение от 2008 года о намерении Грузии вступить в НАТО. По словам Столтенберга, Тбилиси вносит значительный вклад в Силы быстрого реагирования НАТО.

Кроме того, он приветствовал стремление Грузии тратить 2% ВВП на оборону.

Напомним, в Грузии 18 марта начались командно-штабные учения NATO-Georgia Exercise 2019 с участием военнослужащих 24 стран НАТО и партнеров альянса. Так, учения будут проходить на территории общего с НАТО тренировочного и оценочного центра до 29 марта.

Как писало РБК-Украина, по меньшей мере 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в Европейском союзе и НАТО.

Добавим также, в сентябре прошлого года заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что Североатлантический альянс отмечает успехи Грузии в подготовке к вступлению в НАТО. "У Грузии есть существенный прогресс с точки зрения проведения реформ, экономического развития, создания эффективных институтов безопасности и обороны", - подчеркивала она.

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