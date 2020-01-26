США надеются быстро договориться о торговле с Британией после Brexit

Министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Стивен Мнучин заявил, что надеется на скорое подписание соглашения о свободной торговле с Лондоном после выхода Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Мнучина, американский президент Дональд Трамп планирует заключить с Британией соглашение о торговле после Brexit в 2020 году. Трамп надеется, что соглашение будет заключено перед президентскими выборами в ноябре.

"Я очень оптимистичен. Я думаю, что премьер-министр (Великобритании - ред.) и президент (Трамп - ред.) имеют очень хорошие отношения", - заявил он.

Напомним, в пятницу, 24 января, премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза. Согласно соглашению, Британия прекращает быть членом Евросоюза 31 января 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз не планирует спешить с заключением нового торгового соглашения с Британией после Brexit. Считают, что для заключения нового торгового соглашения понадобится более года.

Кроме того, Британия установила жесткий срок для заключения торговой сделки с Европейским союзом после Brexit. Британское правительство планирует заключить соглашение с ЕС до конца 2020 года.