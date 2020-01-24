Джонсон подписал соглашение о Brexit

Фото: Борис Джонсон подписывает Икучше (twitter.com/BorisJohnson)

Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон в Twitter.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020

Напомним, 24 января глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.

Кроме того, 23 января королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Таким образом законопроект о Brexit приобрел статус закона.