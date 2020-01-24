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Джонсон подписал соглашение о Brexit

Новости » Политика     24.01.2020 - 20:15
Джонсон подписал соглашение о Brexit
Фото: Борис Джонсон подписывает Икучше (twitter.com/BorisJohnson)

Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон в Twitter.

Напомним, 24 января глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Ратификация документа в Европарламенте запланирована на 29 января.

Кроме того, 23 января королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза. Таким образом законопроект о Brexit приобрел статус закона.

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